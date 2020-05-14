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Факти / Україна / Суспільство

На Вінниччині священик помер від Covid-19 – дружина і троє його дітей інфіковані

У Вінницькій області від ускладнень, викликаних Covid-19, помер 49-річний священнослужитель УПЦ МП. Новий тип коронавірусу виявили також у його дружини і трьох дітей.

– Зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня.

Це 49-річний священнослужитель із Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання, – розповів завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

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Вінницька єпархія УПЦ МП висловила співчуття сім’ї та прихожанам храму святого священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця, де за життя священик був настоятелем.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі всі священники заразилися коронавірусом. Також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Всього це 150-200 осіб. Зокрема, від коронавірусу померли троє людей.

Джерело: Укрінформ

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