Поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників карантину у Києві

Із початку карантину у столиці поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції.
– Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки та сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи щодо порушників, – заявив міський голова.
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З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня шість протоколів.
– Основні порушення зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги, – пояснив Кличко.
Раніше міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві не підійматимуть ціну на проїзд у громадському транспорті після 22 травня.