Поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників карантину у Києві

Із початку карантину у столиці поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції.

– Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки та сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи щодо порушників, – заявив міський голова.

Читайте: У Києві різко зросла кількість нових випадків коронавірусу

З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня шість протоколів.

– Основні порушення зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги, – пояснив Кличко.

Раніше міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві не підійматимуть ціну на проїзд у громадському транспорті після 22 травня.