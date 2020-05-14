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Факти / Україна / Суспільство

Поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників карантину у Києві

Із початку карантину у столиці поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-конференції.

– Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки та сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи щодо порушників, – заявив міський голова.

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З початку травня в столиці склали 86 протоколів щодо порушників. А за святкові дні 8-9 травня шість протоколів.

– Основні порушення зафіксовані біля пам’ятників та монументів. Там збиралися нечисленні мітинги, – пояснив Кличко.

Раніше міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві не підійматимуть ціну на проїзд у громадському транспорті після 22 травня.

Джерело: КМДА

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