У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус помер п’ятимісячний хлопчик.

Дитина мала ВІЛ-інфекцію та була народжена ВІЛ-інфікованою жінкою.

– Хлопчик мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус, – звітують у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

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Як зазначають представники місцевої влади, мати дитини, яка померла, не хотіла лікувати немовля, останні місяці вона не приносила його на прийоми до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні.

Станом на 14 травня 2020 року у Чернівецькій області 2 516 осіб захворіли на коронавірус, за останню добу – 72 нових випадків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чернівецькій області ввели адаптивний карантин.

Джерело: Чернівецька ОДА