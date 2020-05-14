У Кривому Розі виписали 15 людей з Covid-19, двоє з них померли

У Кривому Розі з 15 ніби-то самовільно виписаних головним лікарем лікарні № 4 пацієнтів з коронавірусом двоє померли.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА.

У лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу. Поки провина головного лікаря не доведена.

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– Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона у такий спосіб керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях, – заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

Він додав, що в лікарні протестують всіх медпрацівників.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні станом на 14 травня кількість заражених коронавірусом зросла до 16 847 людей, за добу зафіксували ще 422 випадки.