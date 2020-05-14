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Факти / Україна

У київському метро розповіли, за скільки часу зможуть відновити роботу

Київський метрополітен зможе відновити роботу вже наступного дня після дозволу уряду.

Про це повідомила начальник інформаційного центру КП Київський метрополітен Наталія Макогон.

– На наступний день. Отримуємо рішення і на наступний день виконуємо рішення… У нас не припинялася робота підприємства. Були припинені пасажирські перевезення, а підприємство – ні. Постійно всі наші співробітники були на своїх робочих місцях. Все, що потрібно робити – воно робилося, – сказала вона.

Макогон зазначила, що протягом усього часу ремонтні роботи не припинялися.

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За її словами, ніякої підготовки для запуску роботи метро не потрібно.

– Вся інфраструктура – в робочому стані. Є рішення – відкриваємо двері і працюємо з пасажирами, – додала вона.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за необхідності і з дотриманням усіх правил безпеки.

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