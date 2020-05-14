Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із Комісаром ЄС Олівером Варгеї домовились про пришвидшення спільної роботи над укладанням промислового безвізу між Україною та ЄС.

Про це вони говорили під час спільної відео-зустрічі.

Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення промислового безвізу між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу.

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Єврокомісар зазначив, що після того як МВФ надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн.

Дмитро Кулеба та Олівер Варгеї погодилися оновити роботу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди.

Співрозмовники обмінялися думками щодо майбутнього Східного партнерства у контексті підготовки до цьогорічного Саміту ініціативи.

Міністр Дмитро Кулеба наголосив, що Україна у своєму баченні Східного партнерства надалі виходитимете з власних європейських прагнень, європейського вибору та налаштованості на подальше поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, зокрема поступове приєднання до внутрішнього ринку ЄС.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що українські громадяни не матимуть системних проблем під час подорожей за правилами безвізового режиму після карантину.