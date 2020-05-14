З 14 травня в Україні скасували штрафні бали для водіїв

З 14 травня в Україні діє закон про скасування штрафних балів для водіїв.

Система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року.

Раніше кожен водій, який щорічно отримував 150 балів, міг використовувати їх замість грошового штрафу. Кожне порушення коштувало 50 балів.

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Це стосувалося таких порушень:

перевищення швидкості;

проїзд на заборонний сигнал;

порушення правил зупинки і стоянки;

порушення заборони рухатись смугою для громадського транспорту, тротуару або пішохідної доріжки;

виїзд на смугу зустрічного руху;

порушення правил перетину з/д переїзду.

З четверга, 14 травня, за порушення ПДР потрібно буде відразу платити штраф.

Раніше уряд дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.