З 14 травня в Україні скасували штрафні бали для водіїв

З 14 травня в Україні діє закон про скасування штрафних балів для водіїв.
Система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року.
Раніше кожен водій, який щорічно отримував 150 балів, міг використовувати їх замість грошового штрафу. Кожне порушення коштувало 50 балів.
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Це стосувалося таких порушень:
- перевищення швидкості;
- проїзд на заборонний сигнал;
- порушення правил зупинки і стоянки;
- порушення заборони рухатись смугою для громадського транспорту, тротуару або пішохідної доріжки;
- виїзд на смугу зустрічного руху;
- порушення правил перетину з/д переїзду.
З четверга, 14 травня, за порушення ПДР потрібно буде відразу платити штраф.
Раніше уряд дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.