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Факти / Україна / Суспільство

З 14 травня в Україні скасували штрафні бали для водіїв

З 14 травня в Україні діє закон про скасування штрафних балів для водіїв.

Система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року.

Раніше кожен водій, який щорічно отримував 150 балів, міг використовувати їх замість грошового штрафу. Кожне порушення коштувало 50 балів.

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Це стосувалося таких порушень:

  • перевищення швидкості;
  • проїзд на заборонний сигнал;
  • порушення правил зупинки і стоянки;
  • порушення заборони рухатись смугою для громадського транспорту, тротуару або пішохідної доріжки;
  • виїзд на смугу зустрічного руху;
  • порушення правил перетину з/д переїзду.

З четверга, 14 травня, за порушення ПДР потрібно буде відразу платити штраф.

Раніше уряд дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.

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