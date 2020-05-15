Covid-19 у Дарницькому будинку-інтернаті: поліція Києва проводить розслідування

Поліція проводить досудове розслідування через спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві.

У Дарницьке управління поліції повідомили про те, що в будинку-інтернаті на вулиці ялинковій після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання коронавірусом у вихованців і персоналу установи.

Матеріали за фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція на місці події забезпечує охорону будівлі та контролює режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, інформація про хворих на коронавірус в Дарницькому інтернаті з’явилася вранці, після того як прийшли тести на Covid-19. Інфекцію підтвердили у 53 вихованця інтернату та 28 працівників. З персоналу троє в лікарні, інші будинки на самоізоляції.