Пандемія коронавірусу щодня вражає тисячі людей у світі, а вакцини від цієї небезпечної інфекції ще немає.

В Україні кількість хворих на Covid-19 наближається до 18 тисяч.

Факти ICTV дізналися, як і де в Україні можна перевіритися на коронавірус.

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Чи можна придбати тест на коронавірус в аптеці

Тест-системи на виявлення коронавірусу можна придбати в українських аптеках.

Вартість такого експрес-тесту коливається в межах 400-600 грн.

Хоча особливої підготовки для його проведення не треба, краще зробити це у свого лікаря.

Де перевіритись на коронавірус у Києві

У столиці здати тест можна у двох лабораторіях:

Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)

Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)

Крім того, тест-системи є в семи київських лікарнях:

Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)

Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом’янська, 17)

Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1)

Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30)

Дитяча лікарня №2 (просп. Алішера Навої, 3)

Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)

Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)

Тест на коронавірус у державних лікарнях і лабораторіях є безкоштовним.

Київські приватні клініки також пропонують тести на виявлення Covid-19, однак МОЗ не може гарантувати достовірність їх результатів.

Де перевіритись на коронавірус у регіонах

Вінниця:

Вінницька інфекційна лікарня;

Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

Дніпровська міська лікарня;

Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

Міська лікарня №1.

Запоріжжя

Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

Львівська інфекційна лікарня;

8-а міська лікарня;

Госпіталь в Винниках;

Стебницька міська лікарня;

Стрийська центральна міська лікарня;

Сокальська ЦРЛ;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ;

Яворівська ЦРЛ;

Рудковська лікарня.

Рівне:

Центральна міська лікарня;

Сарнська ЦРЛ.

Тернопіль:

Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

Клінічні лікарні №28 та №31;

Багатопрофільна лікарня №18;

Пологовий будинок №2.

Коронавірус – це респіраторне захворювання. Терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, чхання, головного болю, задишки, почервоніння очей, болю у м’язах або лихоманки.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на гарячу лінію НСЗУ – 1677.

Раніше ми розповідали, як відбувається ПЛР-тестування на коронавірус.