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Факти / Україна / Суспільство

Де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах

Пандемія коронавірусу щодня вражає тисячі людей у світі, а вакцини від цієї небезпечної інфекції ще немає.

В Україні кількість хворих на Covid-19 наближається до 18 тисяч.

Факти ICTV дізналися, як і де в Україні можна перевіритися на коронавірус.

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Чи можна придбати тест на коронавірус в аптеці

Тест-системи на виявлення коронавірусу можна придбати в українських аптеках.

Вартість такого експрес-тесту коливається в межах 400-600 грн.

Хоча особливої підготовки для його проведення не треба, краще зробити це у свого лікаря.

Де перевіритись на коронавірус у Києві

У столиці здати тест можна у двох лабораторіях:

  • Київська національна референс-лабораторія (вул. Ярославська, 41)
  • Київська обласна інфекційна лабораторія (вул. Багговутівська, 1)

Крім того, тест-системи є в семи київських лікарнях:

  • Олександрівська лікарня (вул. Шовковична, 39/1)
  • Міська клінічна лікарня №4 (вул. Солом’янська, 17)
  • Міська клінічна лікарня №9 (вул. Ризька, 1)
  • Дитяча лікарня №1 (вул. Богатирська, 30)
  • Дитяча лікарня №2 (просп. Алішера Навої, 3)
  • Інфекційна дитяча лікарня (вул. Дегтярівська, 23)
  • Пологовий будинок №4 (просп. Героїв Сталінграда, 16)

Тест на коронавірус у державних лікарнях і лабораторіях є безкоштовним.

Київські приватні клініки також пропонують тести на виявлення Covid-19, однак МОЗ не може гарантувати достовірність їх результатів.

Де перевіритись на коронавірус у регіонах

Вінниця:

  • Вінницька інфекційна лікарня;
  • Інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1.

Дніпро:

  • Дніпровська міська лікарня;
  • Криворізька інфекційна лікарня №1.

Житомир:

  • Міська лікарня №1.

Запоріжжя

  • Обласна інфекційна клінічна лікарня.

Львів:

  • Львівська інфекційна лікарня;
  • 8-а міська лікарня;
  • Госпіталь в Винниках;
  • Стебницька міська лікарня;
  • Стрийська центральна міська лікарня;
  • Сокальська ЦРЛ;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ;
  • Яворівська ЦРЛ;
  • Рудковська лікарня.

Рівне:

  • Центральна міська лікарня;
  • Сарнська ЦРЛ.

Тернопіль:

  • Інфекційне відділення міської дитячої лікарні.

Харків:

  • Клінічні лікарні №28 та №31;
  • Багатопрофільна лікарня №18;
  • Пологовий будинок №2.

Коронавірус – це респіраторне захворювання. Терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, чхання, головного болю, задишки, почервоніння очей, болю у м’язах або лихоманки.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на гарячу лінію НСЗУ – 1677.

Раніше ми розповідали, як відбувається ПЛР-тестування на коронавірус.

Фото: Dreamstime

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