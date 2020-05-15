Пробки в Києві 15 травня сягнули 6 балів КАРТА

Вранці у п’ятницю, 15 травня, у Києві зафіксовано 6-бальні затори через ДТП.

Станом на 9.00 Південний міст тягнеться через дві аварії в обидві сторони руху. На Північному мосту також сталася ДТП – там тягучка до проспекту Шухевича, на якому теж зіткнулися авто.

Сьогодні на усіх мостах столиці є проблеми для водіїв.

Читайте: Як доглядати за авто під час карантину – 5 правил

У центрі міста значних серйозних заторів не спостерігається, однак традиційно машини тягнуться на ділянках проспекту Перемоги, Лобановського, Повітрофлотському, бульварі Шевченка та Лесі Українки, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Як відомо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.