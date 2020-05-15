У Львові на коронавірус захворіли 56 медиків лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук.

— Ми допомагаємо зберегти життя і здоров’я кожному, але платимо за це високу ціну. Попри всі необхідні заходи безпеки, 56 медпрацівників нашої лікарні захворіли на коронавірус, 20 перебувають у стаціонарі інфекційної лікарні, четверо вже одужали, – повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Лікарня швидкої медичної допомоги – найбільша в Західній Україні. 1 800 медпрацівників, постійно 600-650 пацієнтів. Два останні місяці, відколи частина медзакладів перепрофілювалася під боротьбу з коронавірусом, пацієнтів у невідкладних станах – травми, інсульти, інфаркти – з міста та всієї області везуть саме туди.

— Щодня, рятуючи життя інших, вони наражають на небезпеку своє. Так, до нашого закладу не везуть пацієнтів з підозрою на коронавірус, коли про неї відомо. Але ми не застраховані від того, що пацієнт, якому просто зараз потрібно зупинити кровотечу, не є безсимптомним носієм Covid-19, – каже Самчук.

Останнім часом у лікарні виконують 25-30 невідкладних операцій щодоби. Для порівняння – раніше таких хірургічних втручань було 12-13. У відділенні хірургії, яке розраховане на 70 пацієнтів, зараз їх 119. Щоб звільнити місця під наступні госпіталізації, а також мінімізувати ризик інфікування, пацієнтів виписують одразу, щойно їхній стан це дозволяє, хоча, за інших обставин, день-другий лишали би в лікарні.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Оскільки Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова не входить до переліку опорних у боротьбі з коронавірусом закладів, медпрацівники не можуть розраховувати на підвищені зарплати. Адміністрація лікарні уже звернулася до депутатів міськради з проханням подбати і про їхніх працівників, адже ризикують вони так само, як і ті, які працюють в інфекційних лікарнях.

Усього у Льові на коронавірус занедужали 100 медпрацівників. Кожен із них як компенсацію від міської ради має отримати по 20 тис. грн. Про це заявив Андрій Садовий.

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483 476 пацієнтів померли.