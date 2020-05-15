Кабмін дозволив відновити роботу непродовольчих ринків (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів України опублікував постанову, що дозволить відновити роботу непродовольчих ринків.

Згідно з постановою, підпункт 2 викладається в такій редакції:

пересування групою осіб в кількості більш ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.