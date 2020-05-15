Кабмін дозволив відновити роботу непродовольчих ринків (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів України опублікував постанову, що дозволить відновити роботу непродовольчих ринків.
Згідно з постановою, підпункт 2 викладається в такій редакції:
пересування групою осіб в кількості більш ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.
Що ще передбачає постанова:
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– Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом продовольчих магазинів.
Так, на ринках повинні забезпечити:
- масковий режим працівників і відвідувачів;
- дистанційну термометрію на вході;
- недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ;
- забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
- дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Нагадаємо, рішення про відновлення роботи непродовольчих ринків Кабмін ухвалив 14 травня.