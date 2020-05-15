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Факти / Україна

Кабмін дозволив відновити роботу непродовольчих ринків (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів України опублікував постанову, що дозволить відновити роботу непродовольчих ринків.

Згідно з постановою, підпункт 2 викладається в такій редакції:

пересування групою осіб в кількості більш ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.

Що ще передбачає постанова:

Постанова Кабміну


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– Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом продовольчих магазинів.

Так, на ринках повинні забезпечити:

  • масковий режим працівників і відвідувачів;
  • дистанційну термометрію на вході;
  • недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ;
  • забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
  • дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Нагадаємо, рішення про відновлення роботи непродовольчих ринків Кабмін ухвалив 14 травня.

Фото: Dreamstime

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