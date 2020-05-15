З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

На ранок п’ятниці, 15 травня, зафіксовано 483 нових випадки захворювання коронавірусом в Україні за минулу добу.

20 осіб, які були раніше інфіковані, померли, 330 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 422 нові випадки захворювання на Covid-19, а 13 травня – про 402 нових хворих.