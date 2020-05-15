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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

На ранок п’ятниці, 15 травня, зафіксовано 483 нових випадки захворювання коронавірусом в Україні за минулу добу.

20 осіб, які були раніше інфіковані, померли, 330 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 422 нові випадки захворювання на Covid-19, а 13 травня – про 402 нових хворих.

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Пряма трансляція
09:15 - 15 травня

483 нових випадки захворювання коронавірусом зафіксовано в Україні за минулу добу.

20 осіб, які були раніше інфіковані, померли, 330 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 422 нові випадки захворювання на Covid-19, а 13 травня – про 402 нових хворих.

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08:49 - 15 травня

8 українських громадян померло від Covid-19 за межами України, повідомило Міністерство закордонних справ.

Водночас побороли захворювання 68 громадян України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Продовжують боротися з хворобою 145 українця. Зокрема в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на Covid-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.

 

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08:47 - 15 травня

Епіцентр європейського спалаху коронавірусу нині в Україні, Росії та Білорусі, заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

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23:41 - 14 травня

У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус помер п’ятимісячний хлопчик.

Дитина мала ВІЛ-інфекцію та була народжена ВІЛ-інфікованою жінкою.

– Хлопчик мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус, – звітують у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Як зазначають представники місцевої влади, мати дитини, яка померла, не хотіла лікувати немовля, останні місяці вона не приносила його на прийоми до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні.

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23:39 - 14 травня

У Вінницькій області від ускладнень, викликаних Covid-19, помер 49-річний священнослужитель УПЦ МП. Новий тип коронавірусу виявили також у його дружини і трьох дітей.

– Зафіксовано сьому смерть пацієнта з коронавірусом. Хворобу йому було діагностовано ще 5 травня.

Це 49-річний священнослужитель із Вінниці, у якого був важкий перебіг захворювання, – розповів завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин.

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23:37 - 14 травня

В Івано-Франківську від коронавірусу помер лікар-онкохірург Ігор Закала.

Медик захворів у квітні, а після погіршення стану здоров’я його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Закала помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

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17:08 - 14 травня

В Івано-Франківську в зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів запрацювало все, що дозволено постановою Кабінету міністрів України, крім стоматологій, які відновлять роботу 22 травня.

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15:57 - 14 травня

У Кривому Розі з 15 ніби-то самовільно виписаних головним лікарем лікарні № 4 пацієнтів з коронавірусом двоє померли.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА.

У лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу. Поки провина головного лікаря не доведена.

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15:43 - 14 травня

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

Рішення набуде чинності після опублікування.

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14:14 - 14 травня

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин у Львові. Зокрема, з 15 травня у місті запрацюють:

  • візові центри;
  • магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю;
  • непродовольчі ринки.

З 18 травня дозволять роботу:

  • магазинам одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;
  • поліклінікам міста.

Мер Львова Андрій Садовий попередив, що всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. У разі порушення їх штрафуватимуть і закриватимуть.

Він також додав, якщо протягом трьох днів відсоток позитивних результатів буде більшим, ніж 23% від кількості протестованих за добу, комісія ухвалюватиме рішення про відновлення карантинних обмежень.

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