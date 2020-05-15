Карантин в Україні запроваджено 12 березня. Триватиме шість тижнів – до 24 квітня.

У період карантину важливо якомога рідше виходити на вулицю і обмежити перебування в місцях великого скупчення людей.

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З 17 березня в Україні закриті всі кафе і ресторани, проте супермаркети, банки, АЗС і аптеки не припиняють обслуговувати людей.

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Під час карантину важливо дотримуватися правил противірусної безпеки в цих місцях.

Варто відзначити, що найкраще ходити в супермаркет, коли там найменше людей – рано-вранці або вночі. Якщо ж в цей час не виходить сходити за продуктами, тоді деякі правила зможуть убезпечити вас у магазині.

Як поводитися в супермаркеті в умовах карантину:

– Не потрібно підходити до продавця дуже близько;

– Дотримуйтесь дистанції у 1,5 м між іншими покупцями;

– Відмовтеся від черг всередині магазину;

– Після покупок ретельно вимийте і продезінфікуйте руки;

– Мийте руки після контакту з грошима, товарами, дверними ручками.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин до 22 травня, але з пом’якшеннями.

З 11 травня відновлять роботу: парки, сквери, салони краси, перукарні, оптові і роздрібні магазини непродовольчих товарів, заклади громадського харчування на виніс, літні майданчики кафе, музеї, бібліотеки, сервіс побутової техніки, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси.