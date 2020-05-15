Коли в Україні відновлять міжнародні перевезення і чого чекати

Всі пасажирські перевезення в Україні припинили 28 березня у зв’язку із посиленням карантинних обмежень.

Зокрема, сильно постраждало міжнародне і міжміське транспортування. Проте якщо за обмеження пасажирських перевезень в межах нашої країни відповідальна влада, то з міжнародними рейсами все не так просто.

Навіть якщо Україна надасть усі необхідні дозволи для їх відновлення – це не означатиме швидкого повернення до норми, адже інші країни також обмежують роботу транспорту.

Але оскільки карантин через пандемію сильно вплинув на окремі галузі, нині вже заговорили про те, щоб відновлювати перевезення і роботу туристичної сфери.

Факти ICTV розповідають, яка нині ситуація з міжнародними перевезеннями і чого чекати у найближчому майбутньому.

Проблеми з перевезеннями

Незабаром після введення карантину у багатьох країнах стало зрозуміло, що перший удар від цього припаде на туристичну галузь. А разом із нею постраждають і міжнародні перевезення.

І це пов’язано не тільки з небажанням людей подорожувати у перші місяці пандемії, а і з тим, що країни ввели обмеження на перетин кордонів і роботу транспорту.

За час карантину кількість пасажирських перевезень впала на 40-50%, а міжнародних – приблизно на 30-40%.

А в авіаперевезеннях падіння очікується на 40%. Як розповів глава логістичного напряму ГО Бізнес-Варта Валерій Ткачов, втрати автоперевізників через обмеження складуть близько 4 млрд грн, а авіації варто очікувати втрат у розмірі 10-15 млрд грн.

Звичайно ж, це вже почали відчувати компанії, які займаються транспортуванням. 13 травня у центрі Києва відбулася акція протесту, в якій взяли участь перевізники з усієї країни. Вони вимагали від Кабінету міністрів відновлення міжміських та міжнародних перевезень, адже не можуть більше триматися в умовах таких обмежень.

Авіаперевізникам також не позаздриш. Компанія Ryanair навіть заявляє про те, що найближчим часом не має планів щодо відновлення пасажирських авіаперевезень.

– 15% пілотів і персоналу довелося відправити у неоплачувану відпустку. Компанія вимушена знизити виплати усім. Я навіть зменшив свою зарплату на 50% до кінця березня 2021 року, – розповідає гендиректор Ryanair Майкл О’лірі.

Водночас до уряду звернулися і представники місцевої влади Києва, Харкова і Дніпра. Вони закликають Кабмін відновити роботу громадського транспорту у містах.

Зокрема, йдеться про відкриття метрополітену та відновлення роботи автобусів у більш-менш звичайному режимі. За словами мера Києва Віталія Кличка, нині у столиці справжній транспортний колапс.

В останніх заявах Кабінету міністрів йдеться про те, що чекати на відновлення перевезень залишилося не так довго. Так, Київ зможе відкрити метрополітен 25 травня, якщо будуть дотримані усі критерії відповідного етапу пом’якшення обмежень.

Відновлення перевезень

Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з автомобільними перевізниками заявив, що міністерство підготувало пропозиції для поступового поновлення перевезень, які можуть початися вже з 22 травня.

Загалом передбачено три етапи їх відновлення. На першому планують послабити обмеження щодо комунального транспорту та дозволити міські автомобільні, приміські перевезення.

Крім того, 29 травня розпонуть перевезення залізничного транспорту в межах областей та відкриють внутрішнє авіасполучення.

На другому етапі, з 9 червня, запустять міжобласне автобусне сполучення, а також міжнародні перевезення. Але, звичайно, це буде можливим, лише якщо інші країни відкриють свої кордони.

Тоді ж мають відновити роботу у нормальному режимі маршрутні таксі. Рух приміських потягів пропонують відновити 12 червня.

Третій етап запланований ближче до завершення карантину, проте точних дат нині не називають. Метрополітени можуть запрацювати у червні, після того, як Україна пройде пік коронавірусу.

Після зняття обмежень відновлять міжнародне залізничне сполучення, а також авіарейси.

За словами Криклія, розглядається навіть варіант одночасного відновлення міжнародного та внутрішнього авіасполучення, адже внутрішні перевезення навряд чи дадуть необхідний трафік.

У свою чергу, головний санлікар України Віктор Ляшко в ефірі Українського радіо заявив, що відновлення авіаперевезень можливе лише після того, як почне працювати громадський транспорт.

Варто не забувати, що для повноцінного відновлення міжнародних перевезень свій дозвіл на них повинні дати й інші країни. Тобто не буде такого, що авіаперевізники літатимуть, наприклад, до Німеччини, якщо та не відкрила свої кордони.

За словами генерального директора авіакомпанії SkyUp Євгена Хайнацького, компанія стежить за ситуацією, щоб відновлювати польоти.

– Якщо якась з країн не прийматиме іноземних туристів, то ми не зможемо планувати туди рейси… Ми підходитимемо крок за кроком, враховуючи умови, які пропонуватимуть країни, в які компанія вже виконувала регулярні чартерні рейси, – каже Хайнацький.

Наразі європейські країни повинні розглянути це питання 15 червня. Тому не варто очікувати відкриття авіарейсів до країн ЄС до цього часу.

І навіть тоді не факт, що авіаперевезення відновлять. За прогнозами гендиректора SkyUp, перші рейси почнуться 10-15 липня. Поки орієнтуються на такі країни, як Чехія, Італія, Іспанія, Греція.

Європейські країни вже думають про те, як відкрити кордони, адже на них також тисне фінансова криза. А прибуток багатьох держав сильно зав’язаний на туризмі.

13 травня Європейський Союз представив план відкриття кордонів та відновлення внутрішніх та міжнародних перевезень.

Водночас розробляють заходи безпеки для готелів, ресторанів, пляжів тощо, щоб убезпечити туристів та працівників відповідних закладів.

– Це літо не буде звичайним для жодного з нас. Але якщо ми працюватимемо разом, виконуватимемо свою роль в Комісії, тоді нам не доведеться стирчати все літо вдома або втратити туризм цього сезону, – заявила європейський комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Українські туроператори також готуються до відновлення туризму, але стежать за ситуацією з пандемією.

У коментарі Фактам ICTV туроператор Join UP! заявив, що на перше місце виноситиме безпеку туристів і роботу в правовому полі.

– Головне, чим керуватиметься туроператор Join UP!, пропонуючи відпочинок за кордоном – це безпека громадян та правове поле. Якщо епідеміологічна ситуація даватиме змогу країнам відкривати кордони і запрошувати туристів на відпочинок, водночас українські регулятори нададуть відповідні дозволи – компанія пропонуватиме відпочинок за кордоном. Незмінним попитом після відкриття кордонів користуватимуться Єгипет, Греція та Кіпр. Проте зауважимо, що відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу розпочнеться з можливості подорожувати Україною, – розповіли в турфірмі.

Нові правила перевезень

Однак не варто очікувати, що перевезення одразу відновляться у нормальному режимі. Тривалий час люди не подорожуватимуть, оскільки боятимуться підхопити коронавірус. Найімовірніше, нас чекатиме велика кількість нововведень для того, щоб знизити ймовірність розповсюдження Covid-19.

Наразі важко робити прогнози щодо того, до яких масштабів відновлять перевезення, адже ще немає чіткого розуміння, якими будуть нові правила безпеки.

Наприклад, у Вельсі рекомендують запровадити подібну до супермаркетів практику соціального дистанціювання, що значно зменшить пасажиропотік.

А в метро Барселони рекомендують носити медичні маски, що і роблять близько 96% людей, які ним користуються. Водночас вагони метро ретельно дезінфікують, а пасажири дотримуються соціального дистанціювання.

Можливо, медичними масками та іншими захисними засобами забезпечуватимуть пасажирів перевізники. Крім того, під час міжнародних перевезень ймовірні обов’язкові перевірки на кордоні, після прибуття до місця призначення тощо. Подібну практику вже ввели в Греції, адже країна готується приймати туристів.

– Якщо Державіаслужба введе нові правила безпеки, то ми їх виконуватимемо… Якщо оновлять правила безпеки інші авторитетні міжнародні організації, ми їх також притримуватимемось. Сьогодні в Україні нових обмежень немає, але в деяких країнах ввели такі рекомендації, і вони застосовуються для тих компаній, які там працюють, – розповідає Хайнацький.

Як розповіли в Join UP!, додаткові заходи безпеки забезпечуватимуть згідно вимог в Україні і світі.

– Будь-які додаткові правила безпеки за туристичними путівками будуть вводитися туроператором Join UP! відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства, – кажуть в турагентстві.

Детально говорити про зміни ми зможемо лише після того, як країни відкриють кордони. А разом із цим почнеться і відновлення перевезень.

Одне зрозуміло точно – безтурботно подорожувати країнами під час відпустки не вийде. Доведеться пристосовуватися до нових реалій, де насамперед потрібно турбуватися про безпеку.

Владислав Бомбела