Масове тестування на антитіла до Covid-19 можуть запустити з наступного тижня – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до Covid-19.

Про це заявили під час традиційної наради в Офісі президента 15 травня.

Тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.

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Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки.

– Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом, – зазначив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.