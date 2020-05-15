Шмигаль розкритикував підвищені ціни на зелену енергію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що під час кризи в енергетиці країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

Про це він заявив під час зустрічі в уряді з т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець та з представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики.

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– Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії, – зазначив Денис Шмигаль.

Сторонам вдалося дійти згоди про доопрацювання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики.

Нагадаємо, згідно з оновленим прогнозним енергетичним балансом на 2020 рік, вироблення електроенергії держкомпанією НАЕК Енергоатом буде скорочено до половини потужності, що існує нині. Водночас три енергоблоки АЕС будуть виведені в резерв, а виробництво ще семи – обмежено.

Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції ДТЕК та інших компаній, що працюють на дорогому “зеленому” тарифі. Відключення АЕС, які дають дешеву енергію, призвело до зростання цін на електроенергію на 46%. Такі системні дії уряду спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об’єднаної електроенергетичної системи країни.