Спалах Covid-19 у київському інтернаті: перші подробиці та хто приніс хворобу

Інформація про хворих на коронавірус у Дарницькому інтернаті у Києві з’явилась вранці, після того як прийшли тести на Covid-19.

Про це заявив у коментарі Фактам ICTV директор департаменту соціальної політики мерії Києва Руслан Світлий.

Інфекцію підтвердили у 53 вихованця інтернату та 28 працівників. З персоналу троє у лікарні, решта вдома на самоізоляції.

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– У дітей хвороба проходить безсимптомно. Ми встановили медичні пости в інтернаті для лікування та контролю, – пояснив Світлий.

Хворих дітей відділили від тих, у кого не підтвердили коронавірус. Один з одним вони не контактують – знаходяться у різних будівлях інтернату.

В інтернаті на Дарниці проживають та лікуються діти з ментальними хворобами. Частину з них, батьки забрали з початком карантину, але тут залишились 182 вихованці та персонал.

Працівники, у кого коронавірус не підтвердився, залишилися в інтернаті та далі працюватимуть з дітьми.

– Коронавірус занесла медсестра. Спершу у неї не було жодних ознак, але коли з’явились – вона звернулась у лікарню. Ми протестували усі 182 людини, які тут живуть чи працюють, – заявив Руслан Світлий.

На вході до інтернату поставили муніципальну варту та пост рятувальників, які займаються дезінфекцією.

Як повідомляли Факти ICTV, у Дарницькому інтернаті для дівчат у Києві виявили 81 особу з Covid-19 – це новий осередок спалаху коронавірусу в Києві.