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Факти / Україна / Суспільство

У Хмельницькій області 11 монахів чоловічого монастиря захворіли на Covid-19

У Хмельницькій області 11 монахів Городищенського чоловічого монастиря УПЦ МП захворіли на коронавірус.

Хворі контактували з 54-річним монахом, який помер від Covid-19 12 травня.

– Вони перебувають на амбулаторному лікуванні, – розповіли у Хмельницькій обласній державній адміністрації.

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За словами місцевої влади, з 14 травня на території монастиря ввели карантин. Обмеження стосуються відвідування монастиря і проведення будь-яких заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Хмельницькій області на коронавірус захворів співробітник АЕС. Чоловік заразився одразу після повернення з відпустки, діагноз підтвердило ПЛР-тестування.

Джерело: Хмельницька ОДА

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