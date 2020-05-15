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Факти / Україна / Суспільство

У Львові хворим на Covid-19 медикам виплатять по 20 тис. грн

Львівська міська влада планує виділити по 20 тис. грн усім медичним працівникам, які захворіли на коронавірус.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

– Безпека медпрацівників – у пріоритеті. Ми зобов’язані піклуватись про тих, хто рятує наше життя, – відзначив Андрій Садовий.

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Мер міста повідомив, що у Львівській лікарні швидкої допомоги навантаження на хірургію зросло майже у три рази, хоча цей заклад не є опорним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров’я України планує на 50% підвищити заробітні плати медичним працівникам. Зростання зарплат може відбутися уже з 1 липня 2020 року.

Джерело: Андрій Садовий

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