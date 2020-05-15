Європарламент схвалив €1,2 млрд для України на подолання наслідків пандемії

15 травня Європейський парламент схвалив виділення Україні €1,2 млрд позики для подолання економічних і соціальних наслідків пандемії коронавірусу Covid-19.

Голосування з цього питання відбулося вдень за прискореною процедурою, але результати оголосили ввечері через дистанційну процедуру голосування і необхідністю підрахувати голоси.

За рішення проголосували 547 євродепутатів, 93 виступили проти, 47 утрималися.

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Тепер рішення має затвердити Рада ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в €1,2 млрд для подолання наслідків пандемії двома траншами. Перші €600 млн країна отримає за умови успішної співпраці з МВФ. Для перерахування ще €600 млн необхідно здійснити реформи.