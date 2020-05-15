Зеленський підписав закон про масове тестування на Covid-19

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про масове тестування на коронавірус.

Відповідно до закону, в країні запроваджується обов’язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавірусу та контактних осіб на амбулаторному та стаціонарному рівнях.

Також обов’язкове тестування поширюється на медичних працівників, які працюють з хворими на Covid-19, співробітників поліції, Національної гвардії та інших працівників, залучених до боротьби з коронавірусом.

– Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США, – заявили в Офісі президента.

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Закон також надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до Covid-19.

Тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.