Буковині грошей не вистачило: як регіони виплачують 300% надбавки медикам

Медики 14 регіонів України повністю отримали надбавки до 300% окладу за березень, а решта – застрягли в бюрократичній тяганині.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради в Офісі президента.

Водночас у Миколаївській області не зафіксували жодного хворого на коронавірус у березні, а Чернівецька область, де вірус поширився у великих масштабах, потребує дофінансування.

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Решта регіонів продовжать здійснювати виплати до початку наступного тижня.

– У Херсонській області всі виплати завершилися минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровська та Львівська області. У той же час Волинь, Луганська та Рівненська області та деякі інші області досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме внесення змін до держбюджету для збільшення зарплат медичним працівникам з 1 липня.