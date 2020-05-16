Президент України Володимир Зеленський прокоментував відзначення свята Дня Європи.

– Сьогодні ми відзначаємо особливе свято – День Європи. Впевнений, що Україна – це Європа не повинно стати просто формальним гаслом, яке ми згадуємо раз на рік. Це має бути частиною нашої свідомості.

Зеленський наголосив, що Європа – це насамперед спосіб мислення і вона починається з кожного з нас, з кожного громадянина.

– З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки та віросповідання, рівності та поваги. З алергії на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно запаркованого авто та недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожного дня.

Цьогоріч європейці відзначили 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої, фактично, почав свій відлік Європейський Союз.

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Як казав Робер Шуман, Європа не буде побудована одразу або за єдиним планом. Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває.

– Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України. Віримо, що цей день обов’язково настане, і наша держава буде повноправною частиною європейської родини! – заявив Володимир Зеленський.

Раніше ми розповідали, що День Європи означає для України і як його почали святкувати.