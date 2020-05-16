День Європи для України – це символ єднання з європейськими народами – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців і прокоментував святкування Дня Європи.
– Україна відстояла свій рух по європейському вектору кров’ю і життям сотень наших співгромадян. І сьогодні вона продовжує його захищати на Сході, – написав Шмигаль.
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Також він додав, що День Європи означає для України єднання з європейськими народами.
Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував відзначення свята Дня Європи.
Джерело: Денис Шмигаль