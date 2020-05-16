Щорічно 16 травня Україна відзначає свято миру і єдності – День Європи.

Україна – єдина країна не член ЄС, яка відзначає свято День Європи на державному рівні.

Після того, як Україна стала незалежною і прийняла стратегічний курс на євроінтеграцію, встановили свято День Європи, яке відзначається з 2003 року.

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16 травня жителі України відзначають день спільних цінностей та спільної історії всіх націй континенту.

За традицією, в цей день по всій Україні проводилися масові заходи, проте в 2020 році через карантин, все проходить онлайн.

Які ще свята відзначатимуть українці, дивіться у календарі свят на травень.