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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

На ранок суботи, 16 травня, зафіксовано 528 нових випадків захворювання коронавірусом в Україні за минулу добу.

21 особа, які були раніше інфіковані, померли, 433 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 483 нові випадки захворювання на Covid-19, а 14 травня – про 422 нових хворих.

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Пряма трансляція
12:02 - 16 травня

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 406 хворих, за добу +7;
  • Шевченкiвський район – 147 хворих, за добу +1;
  • Солом’янський район – 190 хворих, за добу +16;
  • Дніпровський район – 209 хворих, за добу +7;
  • Святошинський район – 137 хворих, за добу +4;
  • Деснянський район –  223 хворих, за добу +15;
  • Подільський район – 109 хворих, за добу +5;
  • Голосіївський район – 184 хворих, за добу +5;
  • Оболонський район – 166 хворих, за добу +9;
  • Дарницький район – 450 хворих, за добу +87.

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10:54 - 16 травня

Станом на 16 травня в Києві зафіксували 153 нових випадки коронавірусу. Серед них – 17 медиків.

Померли за минулу добу двоє людей. В Києві зафіксували 45 летальних випадків.

Всього Covid-19 підтвердився у 2221 людини. Серед захворілих 106 жінок віком від 21 до 77, 17 дівчат від 5 до 17 років, 30 чоловіків віком від 19 до 68 років.

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10:52 - 16 травня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов має намір у понеділок підписати наказ про запровадження масового ІФА-тестування для виявлення антитіл до Covid-19.

Степанов розраховує на те, що запровадження масової ІФА-діагностики дасть змогу значно розширити коло осіб, яких тестуватимуть.

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09:35 - 16 травня

Станом на 09.00 16 травня на Тернопільщині виявили 1065 випадків коронавірусу, 22 – летальних, 547 людей одужали.

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09:33 - 16 травня

Станом на 09.00 16 травня: у Львові та на Львівщині 969 підтверджених випадків інфікування коронавірусом:

  • 27 – летальні;
  • 186 – одужало.

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09:25 - 16 травня

Коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, за добу померла ще 21 людина. Водночас, 433 – одужало.

– Станом на 9.00 16 травня в Україні 17 858 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 497 летальних, 4 906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків.

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23:51 - 15 травня

Великі торговельні центри в столиці можна відкривати після відновлення роботи метро, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Потрібно розуміти, що люди дістаються на роботу громадським транспортом. Зокрема, й до великих торговельних центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах.

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21:47 - 15 травня

У Хмельницькій області 11 монахів Городищенського чоловічого монастиря УПЦ МП захворіли на коронавірус.

Хворі контактували з 54-річним монахом, який помер від Covid-19 12 травня.

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20:24 - 15 травня

Міська влада Запоріжжя виділять 1 млн грн на доплату медикам, задіяним у лікуванні хворих на Covid-19, оскільки, обіцяних їм доплат від держави досі немає, заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Проект рішення про виділення з міського бюджету Запоріжжя 1 млн грн для доплат медикам, задіяним у боротьбі з короновірусною інфекцією, внесуть на затвердження найближчої сесії Запорізької міськради.

– Центральна влада заявила, що гроші з держбюджету за березень давно розподілені за областями, але до міських установ охорони здоров’я вони досі не дійшли.

Далі боротися з бюрократією ми не маємо права. Ми знайдемо 1 млн грн, щоб забезпечити медиків тим, що їм належить, – заявив Буряк.

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20:09 - 15 травня

Поліція почала розслідування масового інфікування коронавірусом у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Наразі правоохоронці забезпечують охорону охопленого коронавірусом закладу.

У прес-службі заявили, що за фактом захворювання на коронавірус вихованців та персоналу будинку-інтернату поліція відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці розслідують порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

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