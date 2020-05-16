З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

На ранок суботи, 16 травня, зафіксовано 528 нових випадків захворювання коронавірусом в Україні за минулу добу.

21 особа, які були раніше інфіковані, померли, 433 одужали.

Днем раніше повідомлялося про 483 нові випадки захворювання на Covid-19, а 14 травня – про 422 нових хворих.