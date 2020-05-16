Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 153 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 221.

Загалом померли 45 осіб, однак 222 пацієнти одужали.

Хто захворів:

106 жінок віком від 21 до 77 років

17 дівчат віком від 5 до 17 років

30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 406 хворих, за добу +7;

– 406 хворих, за добу +7; Шевченкiвський район – 147 хворих, за добу +1;

– 147 хворих, за добу +1; Солом’янський район – 190 хворих, за добу +16;

– 190 хворих, за добу +16; Дніпровський район – 209 хворих, за добу +7;

– 209 хворих, за добу +7; Святошинський район – 137 хворих, за добу +4;

– 137 хворих, за добу +4; Деснянський район – 223 хворих, за добу +15;

– 223 хворих, за добу +15; Подільський район – 109 хворих, за добу +5;

– 109 хворих, за добу +5; Голосіївський район – 184 хворих, за добу +5;

– 184 хворих, за добу +5; Оболонський район – 166 хворих, за добу +9;

– 166 хворих, за добу +9; Дарницький район – 450 хворих, за добу +87.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, померла ще 21 людина. Водночас 433 – одужало.