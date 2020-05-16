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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 153 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 221.

Загалом померли 45 осіб, однак 222 пацієнти одужали.

Хто захворів: 

  • 106 жінок віком від 21 до 77 років
  • 17 дівчат віком від 5 до 17 років
  • 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 406 хворих, за добу +7;
  • Шевченкiвський район – 147 хворих, за добу +1;
  • Солом’янський район – 190 хворих, за добу +16;
  • Дніпровський район – 209 хворих, за добу +7;
  • Святошинський район – 137 хворих, за добу +4;
  • Деснянський район –  223 хворих, за добу +15;
  • Подільський район – 109 хворих, за добу +5;
  • Голосіївський район – 184 хворих, за добу +5;
  • Оболонський район – 166 хворих, за добу +9;
  • Дарницький район – 450 хворих, за добу +87.

 

коронавирус Киев

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, померла ще 21 людина. Водночас 433 – одужало.

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