Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 травня у Києві підтвердили ще 153 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 221.
Загалом померли 45 осіб, однак 222 пацієнти одужали.
Хто захворів:
- 106 жінок віком від 21 до 77 років
- 17 дівчат віком від 5 до 17 років
- 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 406 хворих, за добу +7;
- Шевченкiвський район – 147 хворих, за добу +1;
- Солом’янський район – 190 хворих, за добу +16;
- Дніпровський район – 209 хворих, за добу +7;
- Святошинський район – 137 хворих, за добу +4;
- Деснянський район – 223 хворих, за добу +15;
- Подільський район – 109 хворих, за добу +5;
- Голосіївський район – 184 хворих, за добу +5;
- Оболонський район – 166 хворих, за добу +9;
- Дарницький район – 450 хворих, за добу +87.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, померла ще 21 людина. Водночас 433 – одужало.