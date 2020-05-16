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Факти / Україна

Наказ про масове ІФА-тестування на Covid-19 підпишуть у понеділок – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов має намір у понеділок підписати наказ про запровадження масового ІФА-тестування для виявлення антитіл до Covid-19.

Про це він сказав під час брифінгу.

– Уже розроблений механізм тестування, де визначено, зокрема, коло осіб та у який спосіб ми будемо тестувати. Ми дуже розраховуємо на це тестування. У понеділок вже буде підписаний відповідний наказ міністра охорони здоров’я щодо запровадження ІФА-тестувань, – сказав Степанов.

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Степанов розраховує на те, що запровадження масової ІФА-діагностики дасть змогу значно розширити коло осіб, яких тестуватимуть.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 16 травня виявлений у 17 858 осіб. За добу ще у 528 людей підтвердили Covid-19, померла ще 21 людина. Водночас 433 – одужало.

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