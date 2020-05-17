Карантин в Україні: що відбувається 17 травня (КАРТА)

В Україні 17 травня зафіксували 433 нових випадки коронавірусу, загалом хворіє 18 291 людина.

Від початку епідемії померли 514 хворих, вилікувались 5 116 пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Києві — 59, Київській області — 54, Львівській — 50 та Чернівецькій — 47.

Амбулаторно лікуються 12 503 пацієнти, з них 1 070 дітей та 2 916 медпрацівників. Госпіталізовані 5 788 осіб, з них 231 дитина та 653 медики.

У Збройних силах України фіксують зменшення кількості захворювань – за минулу добу підтвердили тільки один випадок. Одужали від Covid-19 вже 76 осіб, померло двоє.

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У Києві також зменшилась кількість хворих, порівняно з попереднім днем. Станом на 17 травня у столиці за минулу добу на коронавірус захворіли 59 людей, загалом Covid-19 підтвердили у 2 280 киян.

Погашення заборгованості перед медиками

Проблеми із виплатою надбавки лікарям, які працюють з хворими на коронавірус, виникли у Чернівецькій області.

Тому 14 травня Чернівецька ОДА звернулася до МОЗ і попросила виділити 5 млн 600 тис. грн.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що 5,6 млн грн регіон отримає вже у понеділок, 18 травня.

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