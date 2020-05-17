Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 17 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 280 підтверджених випадків коронавірусу.

За минулу добу захворіли 59 людей, серед них 10 медиків.

Хто захворів:

34 жінки віком від 20 до 86 років;

22 чоловіка від 18 до 66 років;

2 дiвчинки, яким 10 та 13 років;

однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

– Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 408 хворих, за добу +2;

– 408 хворих, за добу +2; Шевченкiвський район – 153 хворих, за добу +6;

– 153 хворих, за добу +6; Солом’янський район – 199 хворих, за добу +9;

– 199 хворих, за добу +9; Дніпровський район – 215 хворих, за добу +6;

– 215 хворих, за добу +6; Святошинський район – 143 хворих, за добу +6;

– 143 хворих, за добу +6; Деснянський район – 226 хворих, за добу +3;

– 226 хворих, за добу +3; Подільський район – 111 хворих, за добу +2;

– 111 хворих, за добу +2; Голосіївський район – 188 хворих, за добу +4;

– 188 хворих, за добу +4; Оболонський район – 172 хворих, за добу +6;

– 172 хворих, за добу +6; Дарницький район – 465 хворих, за добу +15.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 17 травня 2020 року в Україні на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210. Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.