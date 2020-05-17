Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 17 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 280 підтверджених випадків коронавірусу.
За минулу добу захворіли 59 людей, серед них 10 медиків.
Хто захворів:
- 34 жінки віком від 20 до 86 років;
- 22 чоловіка від 18 до 66 років;
- 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років;
- однорічний хлопчик.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
– Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 408 хворих, за добу +2;
- Шевченкiвський район – 153 хворих, за добу +6;
- Солом’янський район – 199 хворих, за добу +9;
- Дніпровський район – 215 хворих, за добу +6;
- Святошинський район – 143 хворих, за добу +6;
- Деснянський район – 226 хворих, за добу +3;
- Подільський район – 111 хворих, за добу +2;
- Голосіївський район – 188 хворих, за добу +4;
- Оболонський район – 172 хворих, за добу +6;
- Дарницький район – 465 хворих, за добу +15.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 17 травня 2020 року в Україні на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210. Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.