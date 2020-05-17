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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 17 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 280 підтверджених випадків коронавірусу.

За минулу добу захворіли 59 людей, серед них 10 медиків.

Хто захворів:

  • 34 жінки віком від 20 до 86 років;
  • 22 чоловіка від 18 до 66 років;
  • 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років;
  • однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

– Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 408 хворих, за добу +2;
  • Шевченкiвський район – 153 хворих, за добу +6;
  • Солом’янський район – 199 хворих, за добу +9;
  • Дніпровський район – 215 хворих, за добу +6;
  • Святошинський район – 143 хворих, за добу +6;
  • Деснянський район –  226 хворих, за добу +3;
  • Подільський район – 111 хворих, за добу +2;
  • Голосіївський район – 188 хворих, за добу +4;
  • Оболонський район – 172 хворих, за добу +6;
  • Дарницький район – 465 хворих, за добу +15.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 17 травня 2020 року в Україні на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210. Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.

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