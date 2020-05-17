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Факти / Україна

СБУ оприлюднила документи КДБ щодо долі репресованих

Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів КДБ з інформацією про долі репресованих у 1937-1938 роках.

Документи свідчать про те, як від людей ховалася правда.

В СБУ нагадали, що жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тис.українців. Більшість з них були розстріляні.

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Їх сім’ям повідомляли, що людина померла від інфаркту або серцевого нападу.

– Була навіть окрема директива – з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, в межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долю Розстріляного відродження показує, як ховалася правда, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Дата була встановлена указом президента від 21 травня 2007 року.

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