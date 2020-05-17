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Факти / Україна

Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили, де вшанував пам’ять жертв політичних репресій.

Глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду біля центрального монумента меморіалу.

– Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі, – зазначив він.

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Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все, щоб не повторити подібних злочинів.

  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
  • 17 травня Зеленський вшанував память жертв політичних репресій
Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій / 5 фотографий

Він додав, що у незалежній Україні життя та здоров’я громадян завжди будуть безумовним пріоритетом.

Нагадаємо, 17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій, установлений указом президента від 21 травня 2007 року.

Його мета – привернути увагу до мільйонних жертв, які були незгодні з тоталітарною ідеологією.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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