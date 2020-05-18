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Факти / Україна / Суспільство

35% українців бачать покращення ситуації з коронавірусом в Україні – опитування

35% українців почали мислити позитивніше та вважати, що ситуація з коронавірусом у країні змінюється на краще.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група Рейтинг 12 та 13 травня.

– Така ж кількість громадян України розповідають про те, що ситуація з Covid-19 не змінюється, – йдеться у дослідженні.

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Водночас 17% фіксують негативну динаміку. Хоча кількість українців, які говорять про погіршення ситуації з вірусом, за останні два тижні зменшилася втричі.

Опитування провели серед 3 000 респондентів віком від 18 років на території усіх областей країни, окрім Криму та Донбасу. Дослідники використали метод опитування CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, раніше під час одного із опитувань українці розповіли, що їх більше лякають економічні наслідки пандемії, аніж сам коронавірус.

Джерело: Рейтинг

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