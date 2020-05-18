Чи буде продовжено карантин в Україні після 22 травня

Карантин в Україні планують продовжити після 22 травня. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня в ефірі українського телеканалу.

Однак поки офіційного рішення уряду ще не було.

Також, за його словами, ознакою того, що пік коронавірусу в Україні пройшов, буде тоді, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів.

Уперше такий показник зафіксували 14 травня.

Згодом, на засіданні уряду затвердять алгоритм МОЗ щодо зняття карантину після 22 травня.

– МОЗ має контрольні дати щодо пом’якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 червня і так далі, – розповів Максим Степанов.

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Що саме дозволять після 22 травня:

проведення спортивних змагань, проте без глядачів;

роботу громадського транспорту;

проведення ЗНО;

роботу дитсадків;

також відкриють готелі, окрім хостелів, але ресторани та спортзали там не працюватимуть.

Ослаблення карантину можливе, тільки якщо суворо дотримуватися протиепідемічних заходів – носіння масок, соціального дистанціювання, дезінфекції рук.

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