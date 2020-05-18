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Факти / Україна

Допит Стерненка не пов’язаний із оголошенням йому підозри – СБУ

Служба безпеки України проводить із активістом Сергієм Стерненком слідчі та процесуальні дії, які не пов’язані з повідомленням йому про підозру.

Саме для цього Стерненка було викликано до СБУ на 9.00 18 травня, наголошує спецслужба.

Спроби загострити увагу навколо цієї справи в СБУ назвали “прагненням створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування”.

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– Служба керується принципами законності, об’єктивності та бажанням встановити істину, незалежно від настроїв і політичних переваг усіх фігурантів розслідування, – йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, Стерненко заявив, що його викликали до СБУ для вручення підозри в навмисному вбивстві після нападу на нього в 2018 році.

Джерело: СБУ

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