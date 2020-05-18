Коли Кабмін подасть кандидатури на вакантні посади міністрів – відповідь Шмигаля

Виконуючі обов’язки міністрів енергетики та освіти справляються зі своєю роботою.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Міністерстві енергетики та Міністерстві освіти і науки є виконуючі обов’язків, які є дуже професійними і уряд придивляється до них.

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– Міністр культури є виконувач обов’язків. Зараз дивимось на кандидатів. Міністерство детально і вивірено підходить, щоб не було помилок, щоб люди були професійні. Сфера культури не менш важлива ніж будь-яка інша сфера – економіка, фінанси, енергетика. Тому міністра культури шукаємо і проводим співбесіди, – сказав він.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Рішення було прийнято в пакетному голосуванні.