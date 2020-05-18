З початку карантину в Полтавській області зафіксували 264 випадки коронавірусу, нових за добу немає.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

Кременчук – 104,

Полтава – 40,

Кременчуцький район – 33,

Миргородський район із містом Миргород – 14,

Горішні Плавні – 13,

Кобеляцький район – 12,

Зіньківський район – 10,

Полтавський район – 7,

Карлівський район – 5,

Лубни – 4,

Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4,

Козельщинський район – 3,

Пирятинський та Оржицький райони – по 2,

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

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Одужали від коронавірусної хвороби вже 189 жителів області. Відповідно, кількість тих, хто хворіє, зменшилася до 66 людей.

Нагадаємо, станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325.