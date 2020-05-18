З початку карантину в Полтавській області зафіксували 264 випадки коронавірусу, нових за добу немає.
Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 104,
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Лубни – 4,
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4,
- Козельщинський район – 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Одужали від коронавірусної хвороби вже 189 жителів області. Відповідно, кількість тих, хто хворіє, зменшилася до 66 людей.
Нагадаємо, станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325.