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Факти / Україна

Коронавірус на Полтавщині: жодного нового випадку за добу

З початку карантину в Полтавській області зафіксували 264 випадки коронавірусу, нових за добу немає.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 104,
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Лубни – 4,
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4,
  • Козельщинський район – 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

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Одужали від коронавірусної хвороби вже 189 жителів області. Відповідно, кількість тих, хто хворіє, зменшилася до 66 людей.

Нагадаємо, станом на ранок 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325.

Фото: Dreamstime

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