Коронавірус не вплинув: в Україні зменшилася смертність

За три місяці 2020 року (січень-березень) в Україні померли 149 064 людини, а за відповідний період 2019 – 159 264, тобто за рік смертність знизилася на 10,2 тис. Про це свідчать дані Держстату.

Ситуація з епідемію коронавірусу не могла вплинути на загальну картину, адже перші летальні випадки фіксувалися вже в другій половині березня.

Водночас за перший квартал чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. і на 1 квітня становить 41 830 600.

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Окрім того, за цей період відчутне перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.

Нагадаємо, всеукраїнський перепис населення, який планувався у 2021 році, ймовірно, не відбудеться. Це пов’язано з виділенням додаткових коштів на боротьбу з коронавірусом.

До речі, за даними Кабміну, у 2018 році середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,7 року, проте до 2024 року ця позначка збільшиться до 75,4 року.

Джерело: Держстат