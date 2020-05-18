Пацієнтські організації просять Зеленського взяти під контроль закупівлю ліків для тяжкохворих

Пацієнтські організації звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити міністра охорони здоров’я Максима Степанова і взяти під особистий контроль закупівлю лікарських засобів.

– МОЗ зриває закупівлю ліків, вакцин та медичних виробів для тяжкохворих українців за бюджетні кошти 2020 року. Щороку закупівлі здійснюються за 38 різними напрямами на централізованому рівні. Міністр охорони здоров‘я Максим Степанов та його профільна заступниця Світлана Шаталова досі не підписують критично необхідні документи для старту закупівель та приховують реальну інформацію про залишки препаратів для пацієнтів, – наголошується в повідомленні.

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У фонді наголосили, що за інформацією ДП Медичні закупівлі України через три місяці у хворих із проблемами дихання, онкологією, ВІЛ, почнуть закінчуватися ліки.

– Для старту закупівель через ДП Медичні закупівлі України МОЗ повинен ухвалити 8 документів, які вже декілька місяців блукають коридорами міністерства, – наголосили пацієнтські організації.

Ці документи необхідні лише для старту закупівель, а самі процедури закупівель тривають від двох до чотирьох місяців і, крім того, ще потрібен час на постачання, а іноді й на виготовлення ліків.

Нагадаємо, 18 травня Чернівецька область отримає додаткові гроші для виплат медикам за лікування пацієнтів з коронавірусом.

Раніше в області виникли труднощі з фінансуванням на виплату 300%-ї надбавки.

Джерело: Пацієнти України