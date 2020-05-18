Систему Прозорро чекає реформа – міністр економіки

Система Prozorro потрапить під реформу, водночас обмежень участі іноземців в держзакупівлі не буде.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

В змаганні між локальним та іноземним постачальником перевагу повинен отримувати компанія з локалізацією.

– Мова йде не про безумовну перевагу: ми ще дискутуємо підходи, щоб зберегти баланс – все-таки ми маємо угоду про асоціацію з ЄС, треба це враховувати. Але зараз цей баланс спотворений, причому не в нашу користь, – зазначив він.

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За словами міністра, додатковий критерій локалізації буде вводитися, не змінюючи системи Prozorro.

– Система повинна враховувати національні критерії. Наприклад, сплата податків. Чому компанія, яка платить податки в Україні не повинна мати ніякого пріоритету перед конкурентом, який взагалі нічого не платить в нашій держбюджету, при цьому отримуючи від свого уряду кредит під нуль відсотків на експорт? Це ненормально, – підкреслив він.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроект №2195 про електронні земельні аукціони і №2194 про внесення змін до Земельного кодексу для дерегуляції у сфері земельних відносин.