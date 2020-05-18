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Факти / Україна

Транспорт можуть відкрити з наступним ослабленням карантину – Шмигаль

Громадський транспорт в Україні можуть запустити під час чергового етапу ослаблення карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній щоденній нараді влади країни щодо питань боротьби з коронавірусом.

– Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку, – сказав зі свого боку президент України Володимир Зеленський.

У вісьмох регіонах України не можна запускати транспорт, повідомив на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зокрема, проводиться мало тестувань.

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Водночас голова МОЗ упевнений, що одного тижня може вистачити, щоб змінити цю ситуацію.

Як повідомлялося, у Києві наземний громадський транспорт запрацює 22 травня, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Джерело: Офіс президента

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