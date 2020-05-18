Тримати українців під замком не збираємося – Кулеба про відкриття кордонів

Під час відкриття кордонів Україна координуватиме свої дії з європейськими країнами і враховуватиме ситуацію з пандемією Covid-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми абсолютно ліберально налаштовані в цьому плані, але враховуватимемо два фактори: перше – як відкриваються партнери, і друге – реальну ситуацію з пандемією на території України. Але ніхто українців тримати під замком не збирається і ідей таких немає.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомляв, що відкриття внутрішнього авіасполучення і громадського транспорту розглядається комплексно.

Зокрема, питання авіасполучення з країнами Європи розглядатиметься, коли в них відкриється авіасполучення.