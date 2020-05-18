ЄС виділив Україні допомогу на боротьбу з коронавірусом

Для боротьби з пандемією коронавірусу Європейський союз виділив Україні допомогу.

Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

За словами європейського комісара з антикризового управління Янеза Ленарчича, ЄС готовий направити подальші пропозиції про допомогу.

– Пандемія коронавірусу повинна бути вирішена на всіх фронтах у всьому світі. Я вдячний Словаччині за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми зможемо перемогти цей вірус, – сказав Ленарчич.

До речі, станом на 18 травня в Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусу. З них вилікувалися 5 276 осіб, а померло – 535.

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Всього в світі зафіксували 4 737 299. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 486 742 особи. На другому місці Росія, там зафіксували 290 678 випадків. Третю позицію займає Великобританія, де захворіли 244 995 осіб.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із Комісаром ЄС Олівером Варгеї домовились про пришвидшення спільної роботи над укладанням промислового безвізу між Україною та ЄС.

Джерело: Єврокомісія