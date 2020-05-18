З карантину у виборчу кампанію. Хто з ким і проти кого гратиме на місцевих виборах

Пандемія пандемією, а місцеві вибори – за розкладом. На відміну від низки європейських країн, українська влада вирішила не переносити перегони. Через карантин на місцях вже й так тривають бунти фермерів та підприємців.

А тому грати далі з вогнем небезпечно для рейтингу президентської партії, який вже і так просів. Тож 25 жовтня Україну чекає чергова виборча битва. І вона, схоже, буде запеклою, враховуючи як останнім часом поводять себе керманичі міст.

Місцеві керівники, прийнявши на себе головний удар із протидії коронавірусу, почали фактично саботувати рішення центру.

Міські голови вирішили не чекати, розпочавши переговори про створення єдиної партії мерів українських міст.

Щоправда така ідея для української політики не нова, і не особливо успішна. Востаннє міські голови об’єднувалися на парламентських виборах 2019 року. У складі Опозиційного блоку тоді взяли участь близько 70 керманичів міст, включаючи мера Одеси Труханова та мера Харкова Кернеса.

Перемовини про створення партії мерів тривають, що підтвердив в ексклюзивному коментарі Фактам Тижня один з ініціаторів такого об’єднання мер Києва Віталій Кличко.

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Партію начебто планують створювати на базі Удару – політсили столичного мера. Віталій Кличко хотів її реанімувати ще на парламентських виборах, пропонуючи Саакашвілі перше місце у списку. Але тоді такий тандем не склався.

Нині ж в переговорах беруть участь десятки міських голів, серед яких мери Києва, Вінниці та Дніпра.

Фахівці також не виключають, що компанію Філатову з Кличком може скласти колишній прем’єр Володимир Гройсман з прицілом на парламентські вибори.

Однак такий союз навряд чи подобається Банковій, яка донедавна вважала союзником мера столиці. Але з наближенням виборів вже активно шукає йому конкурентів. У Слузі народу навіть конкурс оголосили на того, хто може дати справжній бій Кличку.

Про своє бажання зайняти крісло очільника Києва також заявляють нардепи Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський та скандально відомий київський ресторатор Микола Тищенко, який вже навіть почав агітацію.

Як стверджують наші джерела, визначитися з кандидатом в мери столиці в Слузі народу планують протягом найближчого місяця.

Поки ж найбільше шансів на перемогу фахівці віддають чинному меру. Хоча водночас переконані, що крісло градоначальника для нього вже затісне.

Що ж стосується інших великих міст, то тут у Слуги народу ситуація ще важча. Адже своїх рейтингових кандидатів практично немає.

Втім, визначатимуться зі своїм підходами і стратегіями партії почнуть ближче до осені. А поки це лише низький старт, хоча й доволі агресивний.

Факти ICTV раніше писали про те, хто б став мером Києва, якби вибори відбулися в квітні.