Карантин в Україні: що відбувається 19 травня (КАРТА)

В Україні сьогодні 69 день карантину. Станом на 19 травня на коронавірус хворіють 18 876 людей.

Померли від недуги 548 хворих, одужали – 5 632 людини.

Але загальний приріст нових випадків коронавірусу йде на спад, оскільки за добу зафіксували 260 нових випадків.

Однак, попри значний показник, загалом кількість хворих у столиці зменшується. Серед 38 хворих вісім медиків, 23 жінки, дві дівчинки, 12 чоловіків і дев’ятирічний хлопчик.

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Зважаючи на зменшення кількості хворих, в Україні навіть заговорили про можливе скасування карантину.

Зокрема, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що через непрогнозованість поширення вірусу карантин в Україні триватиме щонайменше до 22 травня, однак він буде адаптивним і з пом’якшеними протиепідемічними заходами.

Але він додав, якщо буде стрімке зниження кількості випадків, то карантин скасують.

Відновлення роботи метро

Київ готується до відкриття метрополітену з 25 травня. На станціях зараз наносять спеціальну розмітку – біля кас, турнікетів, на платформах.

Після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися електронним квитком. Також протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Відкриття дитячих садочків

Дитячі садочки відкриватимуться з 25 травня за умови, якщо в області спостерігатимуться певні епідемічні критерії.

Віктор Ляшко зазначив, якщо в регіоні немає зростання захворюваності, не заповнюються ліжка у лікарнях і проводиться належне тестування, то садочкам дозволять працювати, але за певних умов.

Вони, зокрема, передбачають, що:

дитину батьки передають вихователю на вулиці на території дитсадка;

батьки чи особи, які супроводжують дитину, повинні бути у респіраторах чи захисних масках;

на вході до дошкільного навчального закладу мають бути антисептики.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли в Україні відновиться залізничне сполучення.