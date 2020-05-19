Міська лікарня Вінниці вщент заповнена пацієнтами із Covid-19

У клінічній лікарні №1 Вінниці відділення для пацієнтів з коронавірусом заповнено вщент.

Загалом ліжка у всіх медустановах міста, визначені для прийняття інфікованих коронавірусом, заповнені на третину, заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

Керівник області уточнив, що вільні палати є в центральній районній лікарні та обласній дитячій лікарні.

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Станом на 19 травня на Вінниччині зафіксовано 18 нових випадків захворювання Covid-19, 19 осіб одужали. Від початку пандемії в області інфіковано 751 особу, 11 померли і 405 здолали вірус. Нині у Вінницькій області хворіє 335 осіб.

Нагадаємо, станом на 19 травня кількість хворих на Covid-19 в Україні збільшилася на 260 осіб і загалом сягнула 18 876.