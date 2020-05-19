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Факти / Україна

На Дніпропетровщині шахраї “продали” неіснуючих масок та антисептиків на 200 тис. грн

У Дніпропетровській області шахраї розміщували на відомих сайтах оголошення про продаж неіснуючих масок, антисептиків та інших засобів протиепідемічного захисту.

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків 1994 та 1992 років народження.

Однією з обов’язкових умов продажу була 100% передплата вартості товару. Шахраї ошукали 20 громадян. За попередньою інформацією, потерпілі зазнали збитків на 200 тис. грн.

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Під час обшуку у злочинців вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські платіжні картки та частину грошових коштів, які переводилися потерпілими особами.

Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство. Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кривому Розі СБУ викрила підпільний цех з виробництва неякісних антисептиків.

Джерело: МВС

Фото: Dreamstime

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