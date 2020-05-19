Ніяких “теплих ванн” – Мендель про прес-конференцію Зеленського

Для прес-конференції Володимира Зеленського не готували жодних “теплих ванн”.

Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

– Не сумніваюся, що завтра стане ясно, що ніяких “теплих ванн” Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний прес-марафон, шостий президент України готовий відповідати на всі питання навіть протягом 14 годин, — написала вона.

Мендель подякувала всім журналістам за подання на акредитацію, але сказала, що на прес-конференцію не зможуть потрапити всі охочі.

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– Безумовно, річна прес-конференція президента Володимира Зеленського – важлива подія. На жаль, як і раніше акредитувати всіх не вийшло, – додала вона.

Нагадаємо, річна прес-конференція Володимира Зеленського відбудеться 20 травня в Маріїнському палаці. Її початок запланований на 10.30.