Працюючі блоки АЕС зменшили потужність роботи майже вдвічі – Герус

На українських АЕС обмежили потужність працюючих блоків майже у два рази.

Про це повідомив голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.

– Станом на цю хвилину в роботі зараз 7 300 МВт, а встановлена потужність 13 800 МВт. Це дуже мало і це, звичайно, проблема. Такі дії говорять про те, що у нас в державі підтримується не просто мікробізнес, малий або навіть середній бізнес, а підтримується великий олігархічний бізнес, тому що державний Енергоатом зупиняється, а його частку ринку займають приватні компанії, енергетичні монополії, які належать олігархам, і які не зустрічають конкуренції на ринку, тому можуть піднімати ціни, – сказав він.

Герус додав, що комітет підписав програму антикризового штабу, тому що в ньому не було нічого сказано про зупинку роботи АЕС або підвищення цін на електроенергію для населення.

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За його словами, жоден з атомних блоків не зупинений в холодний резерв, але на всіх чотирьох АЕС є обмеження працюючих блоків.

– Якщо у блоку є потужність 1 000 МВт, то таке обмеження може бути десь 200 МВт, значить енергоблок працює з обмеженням 800 МВт, а десь може бути і обмеження 400 МВт, значить працюючими залишилися лише 600 МВт. Тому працюючі блоки сьогодні істотно обмежені, – сказав він.

Герус зазначив, що Енергоатом може працювати на повну потужність. А оскільки це державне підприємство, то прибуток сплачуватиметься, як дивіденди до бюджету, з якого виплачуватимуться зарплати вчителям, лікарям, військовим тощо.

– Окрім того, атомна електроенергія може спокійно конкурувати на ринку. Вона є найдешевшою. Тому, коли виключають блок Енергоатому – це обмеження конкуренції. Звичайно, ціна знижуватися точно не буде і, рано чи пізно, це позначиться на кінцевих тарифах, – сказав він.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення зменшити потужності державних атомних електростанцій і збільшити закупівлі у вугільних ТЕС, які належать приватній компанії-монополістці ДТЕК.

Через це Україна втратить 40% найдешевшої електроенергії і повинна буде закуповувати її втричі дорожче. На думку експертів, рішення Кабміну може не лише погіршити стан державної економіки, а й вплинути на екологію. Атомна енергія, від якої хочуть відмовитися, є найчистішим способом видобутку електроенергії.